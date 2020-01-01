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الأردن: اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا

الأحد 27 ديسمبر 2020 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا



عمان /سما/

أعلن وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات يوم الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.

وبين، أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما تمت بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة، وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم.

وأشار الدكتور عبيدات، أن الحالتين هما لزوجين قدما معاً يوم السبت في 19 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالية وحالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب وزير الصحة، يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

#الاردن #سلالة كورونا الجديدة #فيروس كورونا #بريطانيا #الصحة الاردنية

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