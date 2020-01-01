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الاحتلال يسلم الأسيرة الحلواني قراراً بالابعاد عن الأقصى

الأحد 27 ديسمبر 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم الأسيرة الحلواني قراراً بالابعاد عن الأقصى



القدس المحتلة /سما/

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن المرابطة المقدسية هنادي الحلواني بعد اعتقالها عصر اليوم قرب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مكتب اعلام الاسرى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن المقدسية هنادي الحلواني وسلمتها قرارًا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 6 شهور.

وتعرّضت الحلواني للعديد من الاعتقالات والاعتداءات والتحقيق الإسرائيلي، إضافة إلى قرارات الإبعاد المتكررة سواء عن المسجد الأقصى أو البلدة القديمة ولفترات متفاوتة، بالإضافة إلى منعها من السفر خارج البلاد.

#قوات الاحتلال #هنادي الحلواني #قرار ابعاد #المسجد الاقصى

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