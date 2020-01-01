"فتح": الاحتلال يسعى لتنفيذ مخطط "القدس الكبرى" كعاصمة للاحتلال

رام الله /سما/

أكد أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي المطور، اليوم الأحد، على أنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، من استيطان وانتهاكات واعتداءات للمستوطنين، لن تمر، وبخاصة في ظل صمود أهالي المدينة.

أوضح المطور في تصريح صحفي لإذاعة صوت فلسطين، أنّ الاحتلال يهدف من خلال إطلاق القطار الخفيف، لربط المدينة بالمستوطنات المقامة في محيطها، إلى تغيير ملامحها وهويتها.

لفت إلى أنّ أنّ كل هذا جاء في إطار تنفيذ مخطط ما يسمى بـ "القدس الكبرى" كعاصمة للاحتلال، وبناء الهيكل المزعوم، مؤكّدًا على أنّ ما يحدث في القدس من استيطان وانتهاكات واعتداءات على المقدسيين وممتلكاتهم، والاقتحامات والاعتقالات وقرارات الإبعاد، لن يمر.