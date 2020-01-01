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وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر: الوضع الوبائي ما زال صعباً وقد یسوء أكثر خلال الفترة القادمة

الأحد 27 ديسمبر 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر: الوضع الوبائي ما زال صعباً وقد یسوء أكثر خلال الفترة القادمة



رام الله /سما/

أكّد مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة في رام الله سامر الأسعد الیوم الأحد، على أنّ الوضع الوبائي ما زال صعباً في ظل تفشي فیروس كورونا، وقد یسوء أكثر خلال الفترة القادمة.

وأضاف الأسعد في حدیث لإذاعة "صوت فلسطین"، أنّ الوضع الوبائي في فلسطین ما زال صعباً وھناك أعداد كبیرة من الإصابات الیومیة كما أن أعداد الوفیات ما زالت عالیة، وھناك الكثیر ممن یحتاجون إلى دخول المستشفیات نظراً لوجود أعراض لدیھم.

وأشار إلى أن الوضع یتفاوت من محافظة إلى أخرى، لافتاً إلى أن ھناك محافظات ما زالت نسبة الإصابات فیھا عالیة وھناك محافظات بدأ یتسطح فیھا المنحنى الوبائي خاصةً بعد الإجراءات الأخیرة.

وتابع أن الحالات التي تحتاج إلى الدخول للمستشفیات ھي جمیعھا حالات تظھر علیھا أعراض صعبة، مشیراً إلى أن ھناك محافظات فیھا نسبة الإشغال في المراكز عالیة وأخرى ما زال لدیھا طاقة استیعابیة.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في فلسطين #المشافي الحكومية

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