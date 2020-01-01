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"العمل": 35 عاملًا فقدوا عملهم جراء القصف الأخير على غزة

الأحد 27 ديسمبر 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل": 35 عاملًا فقدوا عملهم جراء القصف الأخير على غزة



غزة /سما/

قالت وزارة العمل في غزة، إن 35 عاملا فقدوا عملهم، جراء القصف الإسرائيلي فجر أمس لمصنع للنايلون والأنابيب البلاستيكية "البرابيش" شرق مدينة غزة.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي، القصف الذي تسبب بفقدان عشرات العمال لمصدر عيشهم وانتقالهم لصفوف البطالة وحرمان أسرهم وأطفالهم من الحياة الكريمة، موضحة  أن هؤلاء العمّال الذين خسروا فرص عملهم يعيلون نحو 250 فردًا.

ودعت الوزارة كافة الشركاء العاملين في الحقل الإنساني لتقديم الإغاثة السريعة لعوائل العمال المتضررين، وتعويض أصحاب المصنع المتضرر من القصف الإسرائيلي.

#غزة #وزارة العمل #عمال فلسطين #قطاع غزة #القصف الإسرائيلي

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