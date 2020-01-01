الجهاد الإسلامي توجه رسالة لرئيس الوزراء بشأن "الحفل الماجن" في مقام النبي موسى

غزة /سما/

عقبت حركة الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين اليوم الأحد، على "الحفل الماجن" في مسجد ومقام النبي موسى شرق مديدنة القدس.

وذكرت حركة الجهاد في تصريح صحفي: "ما حدث الليلة الماضية من حفل ماجن وخليع في مسجد ومقام النبي موسى، هو انتهاك لحرمة المساجد واعتداء على بيوت الله".

وأضافت: "عمل مرفوض ومدان بأشد العبارات، وهو فعل خارج عن ثقافة شعبنا ومعتقداته وأخلاقه"، مستنكرة بشدة منح تصريح لهذا "العمل المشين" من الدوائر الحكومية الرسمية.

واعتبرت أنه استهتار ولامبالاة واضحة وانعدام للمسؤولية الدينية والأخلاقية، مشيدة بالدور الشعبي في التصدي لهذا العمل.

ودعت لمحاسبة وإقالة كل المسؤولين عنه، مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بتحمل مسؤولياته إزاء هذا العمل "الذي يُعد جريمة بكل المقاييس".