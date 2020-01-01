بحر يُهاتف نائباً كويتياً ويهنئ الأب مسلم بأعياد الميلاد

غزة /سما/

هاتف رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الأحد، النائب الكويتي عبد العزيز الصقعبي، الذي قدم مقترحًا للبرلمان الكويتي يقضي بتعديل قانون مقاطعة الاحتلال الموحد بدولة الكويت ليشمل المقاطعة السياسية والسياحة والإلكترونية.

وأثنى بحر بمواقف الكويت أميراً وبرلماناً وحكومة وشعباً على موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال، مُعتبراً مقترح القانون الذي قدمه النائب الصقعبي والذي يضم أيضاً اعتماد مقرر دراسي بعنوان "الصراع العربي مع الاحتلال" كمقرر إلزامي للطلبة، تقدماً كبيراً في مواجهة وعزل الاحتلال.

وشدّد على ضرورة أنّ تحذو الأمة العربي والإسلامية والدول الصديقة حول العالم حذو الكويت وبرلمانها في عزل الاحتلال وتجريم التطبيع، مُوضحاً خطورة جريمة التطبيع على الحقوق والقضية الفلسطينية.

وتابع رئيس المجلس التشريعي: "الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته يقف قلباً وقالباً مع أيّ خطوة تصب في بوتقة عزل الاحتلال".

من جانبه، شكر النائب الصعقبي، رئيس المجلس التشريعي على اتصاله، مؤكّداً على أنّ الكثير من نواب الكويت يباركون مقترح تعدي قانون مقاطعة الاحتلال.

وأشار إلى أنّه الكويت ستبقى دوماً وفية لفلسطين وشعبها، وأنّ عد التطبيع مع الاحتلال هو موقف مبدئي لدى كل مواطن كويتي.

وفي سياقٍ منفصل، قدم بحر التهاني للأب مانويل مسلم، بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، مُتمنياً للمسيحيين كل الخير.

ولفت بحر خلال اتصال هاتفي مع الأب مسلم، إلى العلاقة التاريخية بين أبناء الشعب الفلسطيني المسيحي والمسلم، مردفًا أنّ قضيتهم واحدة.

وأعرب عن أهمية توحيد الجهود للدفاع عن قضية فلسطين المركزي، وحماية الأرض والمقدسات، منوهًا إلى أنّ المسيحيين جزء أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني.

وحمل رئييس المجلس التشريعي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على جرائمها ضدهم ومقدساتهم.