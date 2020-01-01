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مكرمة رئاسية لمجلس كفر قدوم شرق قلقيلية

الأحد 27 ديسمبر 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكرمة رئاسية لمجلس كفر قدوم شرق قلقيلية



قلقيلية /سما/

سلم محافظ قلقيلية رافع رواجبة، ومسؤولة الملف الإنساني في الرئاسة  رائدة الفارس مكرمة رئاسية، لمجلس قروي كفر قدوم شرق قلقيلية، وهي عبارة عن مركبة خدمات.

وأكد رواجبة حرص الرئيس محمود عباس على تلمس احتياجات أبناء شعبنا، وتلبية احتياجاتهم في كافة أماكن تواجدهم، مبينا أن كفر قدوم تواجه يوميا إجراءات قمعية احتلالية، تتطلب الالتفات لها، ودعمها بكافة السبل والطرق.

بدوره شكر رئيس مجلس قروي كفر قدوم سمير شتيوي، الرئيس على هذه المكرمة، مشيرا الى أثرها الإيجابي في خدمة أهالي القرية، في ظل ما تمر به من ظروف صعبة تضييق الخناق على مواطنيها، من قبل الاحتلال.

#محافظ قلقيلية #مكرمة رئاسية #كفر قدوم

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