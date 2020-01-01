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العراق توافق على استخدام لقاح "كورونا" المُصنّع من شركة "فايزر"

الأحد 27 ديسمبر 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق توافق على استخدام لقاح "كورونا" المُصنّع من شركة "فايزر"



بغداد /سما/

نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّ الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية في العراق، وافقت على استخدام لقاح فايزر/ بيونتك بشكل طارئ لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر: "إنّ الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق".

وفي ذات السياق، ذكر وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، في وقت سابق، على أنّ بلاده ستحصل على لقاح فايزر قريبًا، لافتًا إلى أنّ عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

ولفت التميمي إلى أنّ المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق، ستكون من ضمن العقد الذ تم توقيعه مع الشركة المصنعة له، مردفًا أنّ الوزارة تملك أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد.

ونوّه إلى أنّ عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود، وهذا الأمر حصل في جميع دول العالم وهناك احتياج إلى خبرات الشركات المصنعة.

وأكّد على أنّ "الوزارة تتواصل بشكل يومي مع هذه الشركات والأمور تسير بانسيابية عالية، وقريبًا سيحصل العراق على هذا اللقاح، ويبدأ بإعطائه إلى المواطنين.

#العراق #فيروس كورونا #لقاح كورونا #لقاح #لقاح فايزر

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