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إغلاق مصنعًا للباطون ومحلًا تجاريًا مخالفين للإجراءات الصحية في سلفيت

الأحد 27 ديسمبر 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مصنعًا للباطون ومحلًا تجاريًا مخالفين للإجراءات الصحية في سلفيت



سلفيت /سما/

أغلقت الأجهزة الأمنية في سلفيت، اليوم الأحد، مصنع باطون ومحلاً تجارياً ومول، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس "كورونا"..

وأكّد القائم بأعمال محافظ سلفيت محمود صالح خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين المحلية، على أنّه تم إغلاق مصنع باطون ومحلاً تجارياً ومول مخالفين للبروتوكولات الصحية، إضافةً إلى أنّه تم إغلاق بلدات قيرة ورافات وكفر الديك، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأشار إلى أنّ الإغلاق للبلدات يبدأ من اليوم ولمدة 3 أيام تخضع للتقييم، مُبيناً إلى أنّ الأجهزة الأمنية ولجان الطوارئ كثفت الجولات الصباحية والمسائية على المحال التجارية والمصانع، وذلك لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية.

#الاجهزة الامنية #سلفيت #اغلاق #فيروس كورونا

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