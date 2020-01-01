الخارجية تُدين اعتداء الاحتلال الهمجي على مجمع فلسطين الطبي

رام الله /سما/

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، الاعتداء الهمجي الذي قام به جيش الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي و الإنساني، و"جريمة ضد الإنسانية" حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي.

وحملت الوزارة، في بيان صحفي، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، واعتبرته تصعيداً خطيراً في عدوان الاحتلال المتواصل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، يستدعي رداً دولياً يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المشافي والمراكز الصحية خاصة في ظل انتشار جائحة "كورونا".

وأكّدت على أنّ الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوض وغير مقبول وغير مبرر، خاصة أنّه يشجع دولة الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا.

كما وأدانت الوزارة القصف الهمجي الذي تعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، والعربدات التي يقوم بها المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية في مناطق عدة بالضفة الغربية.