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95 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
95 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى



القدس المحتلة /سما/

شرع مستوطنون متطرفون، صباح يوم الأحد، باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية: "إنّ قوات الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة".

ومن جانبها،أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأنّ 95 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بشكل استفزازي، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أنّ 25 عنصرًا من شرطة الاحتلال بلباس مدني اقتحموا باحات المسجد، لافتًا إلى أنّ المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

ونوهت إلى أنّ شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات دققت في هويات المصلين الوافدين للمسجد وفتشت حقائب النساء قبيل دخولهم إليه.

#مستوطنون #اقتحام الاقصى #المسجد الاقصى

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