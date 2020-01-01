مشاهدة مباراة المريخ وهلال كادوقلي بث مباشر في الدوري السوداني 2020

الخرطوم / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة المريخ ضد هلال كادوقلي بث مباشر التي تقام اليوم الأحد 27 ديسمبر / كانون أول 2020، في مستهل مواجهات الفريقين بالدوري السوداني الممتاز.

مباراة المريخ وهلال كادوقلي مباشر تبث عند الساعة 06:00 مساء اليوم على قناة الملاعب الرياضية (Sudan Sport) ومنصاتها الرسمية على يوتيوب وفيسبوك بصوت أحد المعلقين.

ويسعى المريخ حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري السوداني إلى الحفاظ على إنجازه، إذ يأمل اللاعبون في تحقيق انطلاقة قوية قبل اشتداد المنافسات المحلية والأفريقية الأسابيع القادمة.

على الجانب الآخر، يحاول هلال كادوقلي عدم الخسارة على الأقل في مواجهة اليوم، إذ أن اللقاءات الافتتاحية تكون مؤثرة في الغالب لدى جميع الأندية على صعيد المنافسة في الأمام والخلف.

مباراة المريخ السوداني مباشر:

وخاض هلال كادوقلي في الأشهر المنصرمة فترة إعداد طويلة تحت قيادة محمد جمعة المدير الفني الجديد للفريق، بينما ظهر اللاعبون والجهاز بشكل جيد في المباريات الودية الأخيرة.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة المريخ أمام هلال كادوقلي كالتالي: منحد النيل، أمير كمال، أحمد آدم، أحمد موسى، التاج يعقوب، عماد صلاح، عزام عادل، وجدي عوض، محمد عباس، سيف علي.

ويكون على دكة بدلاء المريخ وفق المحتمل، أحمد عبد العظيم التكت، مازن محمد، كريم عبد الرحمن كردمان، تيري أقو، في حين يغيب رمضان عجب، بخيت خميس، محمد الرشيد.