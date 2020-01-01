رابط مشاهدة مباراة القادسية والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي 2020

الرياض / سما

أعلنت القناة السعودية الرسمية، عن رابط مشاهدة مباراة الاتفاق ضد القادسية بث مباشر في الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة القادسية والاتفاق مباشر اليوم الأحد 27 كانون أول 2020 تبث من ملعب الراكة بمدينة الأمير سعود بن جلوي على قناة (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق مشاري القرني.

ويبدأ الاستيديو التحليلي لمباراة الاتفاق والقادسية على القناة الرياضية السعودية الأولى الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بقيادة المذيع السعودي محمد خاتم، وزميله المراسل بدر رافع.

وأفادت القناة بأن الخبير التحكيمي عمر المهنا يشارك في الاستيديو التحليلي؛ من أجل تحليل أداء طاقم الحكام والسلبيات والإيجابيات التي تخرج بها مباراة القادسية والفيصلي هذا المساء.

رابط مباراة الاتفاق والقادسية مباشر:

وأضافت أن الاسيتيديو يتخلله وجود المحلل صالح الداود وزميله فهد المسعود؛ في زاوية التحليل الفني للقاء والوقوف على أداء المدربين واللاعبين وأبرز الإيجابيات والأخطاء والمعالجة.

ويحتل القادسية المركز الثامن برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف الفيصلي، فيما حال نجح في تحقيق الفوز الليلة، سوف يصل للمركز الرابع متفوقا على الاتحاد والتعاون والفيصلي.

ويدخل الاتفاق هذه المباراة ضد القادسية، وعينه على المركز الثالث في جدول الترتيب أيضا، إذ يملك 14 نقطة بالتساوي مع العين، ويأمل في الخروج بانتصار خامس في الدوري السعودي.