  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير اسرائيلي يحذر: عدد الحاملين للطفرة البريطانية اعلى بكثير من التقارير الرسمية

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير اسرائيلي يحذر: عدد الحاملين للطفرة البريطانية اعلى بكثير من التقارير الرسمية



القدس المحتلة /سما/

حذر تقرير صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) اليوم، الأحد، من أن انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في إسرائيل أوسع من التقارير الرسمية.

واضاف التقرير إنه "تم حتى الآن تشخيص مؤكد لأفراد يحملون السلالة البريطانية، لكن يبدو أن عدد الحاملين أعلى بكثير". وتحدثت تقارير عن أن خمسة أشخاص أصيبوا بالسلالة الجديدة للفيروس، التي اكتشفت في بريطانيا الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أنه "لا يتوقع أن تخلّ هذه الطفرات بنجاعة اللقاحات، ويجري بحث هذه القضية بشكل عميق هذه الأيام، من خلال سلسلة تجارب يتوقع نشر نتائها".

#اسرائيل #الاستخبارات الاسرائيلية #أمان #سلالة كورونا الجديدة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 في ولاية الخرطوم وكل الولايات

شاهد: فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

أقوى رسالة تحذير من إيران إلى إسرائيل بعد تحرك نادر في مياه الخليج

"سنضرب أهدافا حساسة"... "أنصار الله" تلوح باستهداف تل أبيب بعد التصريحات الإسرائيلية

غزة : اللجنة الحكومية تعلن التعرفة النهائية لكهرباء المولدات وهي كالتالي ..

الأخبار الرئيسية

الخارجية المغربية توضح حقيقة وصول وفد رسمي مغربي إلى إسرائيل

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

وزيرة الصحة: 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1493 حالة تعاف

"سجل أنا لست يهوديا".. رئيس الكنيست الاسرائيلي الأسبق يتخلى عن يهوديته

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل