تقرير اسرائيلي يحذر: عدد الحاملين للطفرة البريطانية اعلى بكثير من التقارير الرسمية

القدس المحتلة /سما/

حذر تقرير صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) اليوم، الأحد، من أن انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في إسرائيل أوسع من التقارير الرسمية.

واضاف التقرير إنه "تم حتى الآن تشخيص مؤكد لأفراد يحملون السلالة البريطانية، لكن يبدو أن عدد الحاملين أعلى بكثير". وتحدثت تقارير عن أن خمسة أشخاص أصيبوا بالسلالة الجديدة للفيروس، التي اكتشفت في بريطانيا الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أنه "لا يتوقع أن تخلّ هذه الطفرات بنجاعة اللقاحات، ويجري بحث هذه القضية بشكل عميق هذه الأيام، من خلال سلسلة تجارب يتوقع نشر نتائها".