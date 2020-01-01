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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون...

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون...



رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "أبو مازن"، الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للاطمئنان على صحته.

وتمنى "أبو مازن" خلال الاتصال الهاتفي، للرئيس الجزائري سرعة التعافي والعودة القريبة إلى الجزائر، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وشكر الرئيس، نظيره  تبون على كل ما تقدمه الجزائر وشعبها الشقيق من دعم ومناصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا ان شعبنا سيبقى وفيا للجزائر وشعبها الشقيق.

وشكر الرئيس الجزائري، الرئيس عباس على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدا عمق العلاقة مع فلسطين ومحبة الشعب الجزائري للشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.

واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

#الرئيس عباس #عبد المجيد تبون #الجزائر #فلسطين

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