  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

مستشار اشتية: خسائر الاقتصاد 12 -15%

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار اشتية: خسائر الاقتصاد 12 -15%



رام الله /سما/

 قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد شاكر خليل إن أزمة فايروس كورونا أثّرت على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير خاصة في الأشهر الأولى من الجائحة، ما أدى لانكماش بين 12-15%.

وأضاف خليل في تصريحات للإذاعة الرسمية الأحد، أن نسبة الخسائر للاقتصاد الوطني للعام الجاري تراوحت بين 12 - 15%.

وأوضح أن الحكومة رفعت شعار الموازنة بين الصحة والاقتصاد، الأمر الذي قلّص نسبة الخسائر، مضيفًا أنه سيتم استكمال الخطط التنموية وبرامج العناقيد في المحافظات بعد تراجعها بسبب جائحة كورونا والتركيز على الحالة الصحية.

وتوقع مستشار رئيس الوزراء أن يتحسن الاقتصاد الوطني في العام 2021 بنسبة نمو تقدر بـ 7% لعدة اعتبارات أهمها الانفراجة السياسية وبدء التلقيح لفيروس كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الاقتصاد الفلسطيني #شاكر خليل #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 في ولاية الخرطوم وكل الولايات

شاهد: فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

أقوى رسالة تحذير من إيران إلى إسرائيل بعد تحرك نادر في مياه الخليج

"سنضرب أهدافا حساسة"... "أنصار الله" تلوح باستهداف تل أبيب بعد التصريحات الإسرائيلية

غزة : اللجنة الحكومية تعلن التعرفة النهائية لكهرباء المولدات وهي كالتالي ..

الأخبار الرئيسية

الخارجية المغربية توضح حقيقة وصول وفد رسمي مغربي إلى إسرائيل

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

وزيرة الصحة: 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1493 حالة تعاف

"سجل أنا لست يهوديا".. رئيس الكنيست الاسرائيلي الأسبق يتخلى عن يهوديته

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل