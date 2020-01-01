مستشار اشتية: خسائر الاقتصاد 12 -15%

رام الله /سما/

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد شاكر خليل إن أزمة فايروس كورونا أثّرت على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير خاصة في الأشهر الأولى من الجائحة، ما أدى لانكماش بين 12-15%.

وأضاف خليل في تصريحات للإذاعة الرسمية الأحد، أن نسبة الخسائر للاقتصاد الوطني للعام الجاري تراوحت بين 12 - 15%.

وأوضح أن الحكومة رفعت شعار الموازنة بين الصحة والاقتصاد، الأمر الذي قلّص نسبة الخسائر، مضيفًا أنه سيتم استكمال الخطط التنموية وبرامج العناقيد في المحافظات بعد تراجعها بسبب جائحة كورونا والتركيز على الحالة الصحية.

وتوقع مستشار رئيس الوزراء أن يتحسن الاقتصاد الوطني في العام 2021 بنسبة نمو تقدر بـ 7% لعدة اعتبارات أهمها الانفراجة السياسية وبدء التلقيح لفيروس كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.