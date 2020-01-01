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مخططات لمشروع استيطاني ضخم غرب سلفيت

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخططات لمشروع استيطاني ضخم غرب سلفيت



سلفيت /سما/

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف عن محاولات لإنشاء مشروع استيطاني ضخم جدًا في منطقة الراس غرب سلفيت.

وحذر عساف في حديث للإذاعة الرسمية، الأحد، من تزايد هجمات المستوطنين بدعم وحماية من حكومة الاحتلال في الأيام المقبلة على عدة بلدات وقرى في محافظات الضفة قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

وشدّد عساف على ضرورة تفعيل لجان الحراسة في كافة القرى التي تتعرض باستمرار لاعتداءات عصابات المستوطنين، داعيًا كافة المجالس القروية والمواطنين إلى اليقظة والتنبه للتصدي لهجمات المستوطنين عبر مخطط منظم لتعزيز صمود المواطنين.

وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن المخططات الاستيطانية المطروحة في محيط القدس تأتي لإتمام إغلاق المدينة وتهويدها وفرض حقائق على الأرض لفصلها عن الضفة.

#هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #سلفيت #استيطان

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