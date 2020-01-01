"الضابطة الجمركية" يتعامل مع 21 قضية ويتفقد 200 منشأة

رام الله /سما/

تعامل جهاز الضابطة الجمركية وبالتعاون مع الجهات الامنية والمدنية الشريكة، خلال نشاطه الميداني، مع 21 قضية وتفقد نحو 200 منشأة تجارية واقتصادية وخدماتية خلال جولات ميدانية في الأسواق المختلفة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الجهاز، أنه جرى التعامل مع قضيتين بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني، حيث تم في نابلس ضبط (86 كيلوغرام) تمر غير صالح للاستهلاك، وتم إتلافه. كما تم التعامل مع قضية واحدة بالتعاون مع وزارة الزراعة، وفيها تم أيضًا في نابلس ضبط (56 كيلوغرام) لحوم دجاج بدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وجرى أيضًا التعامل مع قضية واحدة بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الصحة، وتمثلت بضبط (55 كيلوغرام) مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك في الخليل، وتم إتلافها.

إلى ذلك، فقد جرى التعامل مع قضية واحدة بالتعاون مع جهة الاختصاص في هيئة البترول، وتمثلت بضبط (5645 لتر) سولار مجهول المصدر في رام الله، وتم التحفظ على الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وأضافت "العلاقات العامة والإعلام" أنه تم أيضًا التعامل مع 16 قضية في مجال التهريب الضريبي والجمركي، وجرى فيها إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.