جنين: ضبط مشتبه به بتقطيع أشجار حرجية من موقع أثري

جنين /سما/

قبضت الشرطة اليوم الأحد، على مشتبه به بتقطيع أشجار حرجية وإضراره بالبيئة في موقع أثري في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناءً على معلومات توافرت لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام شخص بقطع أشجار في موقع أثري ومحمية أحراش شرق جنين، على الفور تحركت دورية من شرطة السياحة والآثار للمكان للتأكد من المعلومة والتعامل مع الحالة وفق الأصول.

وأضافت، بأنه وحين وصول دورية الشرطة البيئة للمكان قامت بإلقاء القبض على شخص كان يعمل على قطع الأشجار وتخريب الموقع الأثري.

وأكدت، التحفظ على المشتبه وإحالته للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.