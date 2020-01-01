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رابط مشاهدة مباراة الرائد والأهلي بث مباشر اليوم .. قناة الرياضية السعودية

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الرائد والأهلي بث مباشر اليوم .. قناة الرياضية السعودية



الرياض / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرائد بث مباشر التي تقام اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ في دوري المحترفين السعودي.

مباراة الرائد والأهلي مباشر لحساب الجولة العاشرة من دوري محمد بن سلمان تبث على قناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق حماد العنزي.

وكان الفوز الأخير للرائد على الأهلي في إياب الموسم قبل الماضية بخمسة أهداف مقابل أربعة، في لقاء شهد تأليق اللاعبين محمد العمري وصالح الشهري (أربعة أهداف).

ولم تظهر نتيجة التعادل كثيرا في المواجهات المباشرة بين الجانبين، إذ تغلب الأهلي على الرائد في ذهاب وإياب دوري المحترفين الموسم المنصرم بنتيجة (2-1) و (2-0) تواليا.

رابط مباراة الأهلي والرائد مباشر:

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الطريق نحو الصدارة، إذ يملك الفريق حاليا تسع عشرة نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف الهلال متصدر جدول ترتيب دوري المحترفين.

أما الرائد الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف وراء الباطن وأبها، يحاول الخروج بنتيجة إيجابية بالنسبة له لا سيما في ظل منافسة قوية بين فرق المؤخرة.

ويستعد الرائد لمواجهة القادسية والتعاون والنصر والاتفاق والفتح في الأسابيع القادمة بالدوري السعودي، في حين يلعب الأهلي ضد التعاون والقادسية والهلال وأبها والاتفاق.

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