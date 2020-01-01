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الخارجية المغربية توضح حقيقة وصول وفد رسمي مغربي إلى إسرائيل

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية المغربية توضح حقيقة وصول وفد رسمي مغربي إلى إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

نفت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأحد، التقارير التي تفيد بوصول وفد رسمي إلى إسرائيل، وأصرت على أنه فريق لوجستي بدون صبغة دبلوماسية.
 
وكان موقع القناة العبرية السابعة، أعلنت أن وفدًا مغربيًا يصل إلى إسرائيل اليوم للترويج لفتح مكتب الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين في إسرائيل.
 
وقالت الموقع إن الوفد المكون من مسؤولين من وزارة الخارجية المغربية للتحضير لإعادة فتح مكتب التمثيل الدبلوماسي المغربي في تل أبيب.
 
يشار الى أن المغرب أغلق المكتب قبل 20 عامًا بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، ومنذ ذلك الحين واصل المغرب دفع إيجار المكتب في تل أبيب، ومن المحتمل أن يستأنفوا العمل هناك في الأسبوعين المقبلين.
 
وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن إقامة العلاقات الرسمية بين إسرائيل والمغرب.
 
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، في بيان له "إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس، وهنأ الزعيمان بعضهما البعض على استئناف العلاقات بين البلدين وعلى التوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة وعلى اتفاقيات التعاون بين البلدين". وأضاف "كما تم تحديد الإجراءات والآليات لتطبيق تلك الاتفاقيات".
 
وتابع: "كانت المكالمة دافئة وودية، وأجريت بالفرنسية والإنجليزية والعربية. ودعا نتنياهو جلالة الملك لزيارة إسرائيل".

#المغرب #اسرائيل #الخارجية المغربية #التطبيع مع اسرائيل

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