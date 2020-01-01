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استطلاع: 86 في المئة من الناخبين لن يصوتوا لغانتس

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: 86 في المئة من الناخبين لن يصوتوا لغانتس



القدس المحتلة /سما/

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث Maagar Mochot، أن 14% من الناخبين يخططون للتصويت لحزب "كحول لفان" برئاسة بيني غانتس، وذلك في الانتخابات المقبلة في شهر مارس/ آذار 2021.
 
وكشف الاستطلاع أن العديد من الإسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية لن يصوتوا لنفس الأحزاب التي صوتوا لها في الانتخابات السابقة.
 
وبيّن الاستطلاع أن 60% من أصوات حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يخططون للتصويت له مرة أخرى؛ و23% من ناخبي "يش عتيد - تيلم" سيصوتون مرة أخرى لصالح الحزب، و4% الذين اختاروا حزب "العمل" سوف يتخذون نفس الاختيار، بينما 53% من الناخبين في حزب "ميرتس" اليساري سيحتفظون بخيارهم الأصلي.
 
وبحسب استطلاع الرأي، سيحصل حزب جدعون ساعر "تكفا حدشاه" (أمل جديد) على الأصوات من مختلف الأحزاب السياسية في إسرائيل، أي 10% من ناخبي حزب "الليكود" و18% من ناخبي "كحول لفان" و14% من "يمينا" سيصوتون لحزب ساعر.

#استطلاع راي #غانتس #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية #نتنياهو #جدعون ساعر #الاحزاب اليمينية

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