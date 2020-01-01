رابط مشاهدة مباراة العين والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2020

الرياض / سما

نشرت القنوات الرياضية السعودية، رابط مشاهدة مباراة التعاون ضد العين بث مباشر اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.

مباراة العين والتعاون مباشر تنقل من استاد مدينة الملك سعود على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق المميز محمد الخامسي، دون جماهير.

ولم تعلن الرياضية السعودية عن وجود استيديو تحليلي لمباراة العين والتعاون، إذ من المنتظر أن يتم تلخيص مجمل الحالات الفنية والتحكيمية عقب نهاية جميع مباريات اليوم بالدوري.

وكان التعاون قد تغلب على العين في المواجهة الأولى والوحيدة التي جرت بين الطرفين، وذلك بنتيجة (2-0) سجلهما اللاعبان نيلدو بيترولينا وهيلبدون أوجوستو في كأس الملك.

مباراة التعاون والعين مباشر:

ويحتل العين المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف ضمك والنصر الذين تعادلا معا في المواجهة التي أقيمت أمس.

وأفاد مراقبون أن الكفة تميل لمصلحة التعاون على حساب صاحب الأرض، لكن العين يقدم أداء ممتازا في الجولات الأخيرة على الرغم من تذيله الترتيب، الأمر الذي قد يشكل مفاجأة.

وتقام مباراة التعاون والعين مع أربعة لقاءات أخرى في دوري المحترفين، إذ يلعب أبها مع الوحدة، فيما يحل الفيصلي ضيفا على الفتح، ويواجه الرائد نظيره الأهلي، والاتفاق مع القادسية.