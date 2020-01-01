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البرغوثي: قرار تطعيم السجانين وعدم تطعيم الأسرى إمعان في العنصرية

الأحد 27 ديسمبر 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بتطعيم السجانين في السجون الاسرائيلية وعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين أنه إمعان في العنصرية من حكومة إسرائيل التي لا تقيم وزنا لحقوق الإنسان.


ووصف البرغوثي اعتداء قوات الاحتلال ليلة أمس على مجمع فلسطين الطبي في قلب رام الله بالهمجي والذي عرض حياة المرضى الأبرياء للخطر.


وقال البرغوثي: لن ترتدع الحكومة الاسرائيلية الا برفع سلاح المقاطعة والعقوبات في وجهها ولكن ما يجري يمثل رسالة للمطبعين أن التطبيع لا يزيد حكام اسرائيل الا عنجهية وعنصرية.

#مصطفى البرغوثي #العنصرية #السجانين

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