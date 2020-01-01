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محافظ طولكرم يترأس الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ للحد من تفشي كورونا

الأحد 27 ديسمبر 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

ترأس محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة، الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات والقرارات للحد من تفشي الوباء.

واستمع المحافظ أبو بكر من الجهات المختصة وذات العلاقة عن أخر الإجراءات والجهود المبذولة في مواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشار هذا الفيروس.

وشدد المحافظ أبو بكر على أهمية التوعية المجتمعية، والتزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، والوقاية، من خلال ارتداء الكمامة واتخاذ كافة الخطوات لوقف انتشار وباء كورونا، مشدداً على أهمية المبادرات المجتمعية والتوعية، جنباً إلى جنب مع تشديد الإجراءات للخروج من هذه الجائحة التي أثرت على عموم أبناء شعبنا الفلسطيني وجميع أنحاء العالم.

وتخلل الاجتماع مداخلات من أعضاء لجنة الطوارئ، وتوصيات سيتم متابعتها مع الجهات المختصة ذات العلاقة، بالإضافة للعديد من المبادرات بالتعاون مع القطاعات المتعددة للحد من تفشي فيروس كورونا.

#فيروس كورونا

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