قلقيلية: مكرمة رئاسية لمجلس كفر قدوم

قلقيلية / سما /

سلم اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية واللواء رائدة الفارس مسؤول الملف الإنساني في الرئاسة والعميد غازي بشارات قائد منطقة قلقيلية مكرمة رئاسية "مركبة" مقدمة من قيادة الامن الوطني لمجلس قروي كفر قدوم، وذلك اليوم امام المجلس القروي.

وشارك في الاستلام رئيس مجلس قروي كفر قدوم سمير شتيوي، رئيس المجلس المشترك فراس بليه، وأمين سر المنطقة التنظيمية مشهور شتيوي، والناطق الاعلامي لمسيرة كفر قدوم مراد اشتيوي.

وخلال تسليم المركبة أكد المحافظ حرص الرئيس محمود عباس على تلمس احتياجات ابناء الشعب الفلسطيني، مثمنا دور قيادة الامن الوطني وتقديمها المركبة واستجابتها السريعة لتوجيهات فخامة الرئيس بتلبية احتياجات اهالي بلدة كفر قدوم الصامدة في وجه الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا ان كفر قدوم شكلت نموذجا للمقاومة الشعبية الصلبة.

بدوره شكر رئيس المجلس الرئيس ابو مازن واللواء نضال ابو دخان على هذه المكرمة ، مشيرا الى اثرها الايجابي على البلدة التي تعاني من الاحتلال ومستوطنيه.

من جهته اشار مراد شتيوي الى تضحيات وانجازات المقاومة الشعبية في كفر قدوم من خلال المسيرة الاسبوعية، مشيدا بموقف القيادة الفلسطينية الداعم للمقاومة الشعبية.

واكد مشهور شتيوي الالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، مشيدا بدورها الانساني الداعم لكفر قدوم.