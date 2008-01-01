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حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

الأحد 27 ديسمبر 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال



رام الله / سما /

قالت حركة حماس، الأحد، إنها لا تستعجل الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن إذا فكر "العدو" من الاقتراب من دماء الشعب الفلسطيني، فسوف يفاجأ بما لم يتوقع، وسيعود مهزومًا.

وأكدت الحركة في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشر للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 - 2009، على أن المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع، كما جاء في نص البيان.

وشددت على أن الإفراج عن الأسرى سيظل هدفًا مقدسًا، ولن يهدأ لها بال حتى تحريرهم.

وجددت تأكيدها على أن "وحدة الكلمة الفلسطينية في مواجهة العدو هي خيار ثابت لا رجعة عنه، وسنظل نبذل فيه كل الجهد لتحقيق هذه الوحدة الوطنية"، داعيةً السلطة للقبول بما توافقت عليه كل الفصائل من إجراء الانتخابات للشرعيات الثلاث بالتزامن.

وقالت "سيظل التطبيع وصمة عارٍ تلاحق كل أولئك الذين راهنوا بكرامتهم على العدو الصهيوني، ففتحوا له أبواب دولهم، في الوقت الذي ما زال المحتل يواصل القتل والتدمير والتهويد والاستيطان في فلسطين"

#حماس #حرب #غزة #اسرائيل

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