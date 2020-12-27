  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو بالقفطان وجورجينا بـ "تشابان".. ظهور غير مألوف في دبي (صور)

الأحد 27 ديسمبر 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو بالقفطان وجورجينا بـ "تشابان".. ظهور غير مألوف في دبي (صور)



وكالات

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، في دبي وهما يرتديان أزياء غير مألوفة.

ونشرت جورجينا في البداية صورة لها عبر حسابها في موقع "إنستغرام" بالزي الأوزبيكي الشهير "تشابان"، وكتبت تحت الصورة: "صناعة يدوية بحب من أوزبكستان".

وبعد ذلك، نشر البطل الأوزبيكي السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة، أوميد مافلونوف، الذي يعيش الآن في الإمارات العربية المتحدة، صورة تجمعه برونالدو، حيث كان النجم البرتغالي يرتدي "القفطان" الوطني الأوزبيكي.

ويقضي رونالدو مع أسرته حاليا إجازة أعياد الميلاد في دبي، حيث سيشارك النجم البرتغالي في مؤتمر دبى الرياضي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الأحد وسيشهد توزيع جوائز "دبى غلوب سوكر".

المصدر: سبوتنيك

#رونالدو #دبي #جورجينا
5fe84fe14236040a0b3c063c
Screenshot_2020-12-27-11-21-26-44

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 في ولاية الخرطوم وكل الولايات

شاهد: فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

وزارة الصحة تكشف موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين..

ملخص أهداف مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2020

الأخبار الرئيسية

"سجل أنا لست يهوديا".. رئيس الكنيست الاسرائيلي الأسبق يتخلى عن يهوديته

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

l

الصحة: الاحتلال يعتدي على مجمع فلسطين الطبي ويصيب امرأة حاملاً ورجل إسعاف

انسحاب

تقدير إسرائيلي: الانسحاب من غزة خطأ فادح استفادت منه حماس

حفل

"حفل صاخب" في مقام النبي موسى ورئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق فيما جرى (فيديو)

اعلان سما رسائل