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رأفت يشدد على ضرورة توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان

الأحد 27 ديسمبر 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت على ضرورة توسيع المشاركة الشعبية في مواجهة الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي عبر القيادة الوطنية الموحدة، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد فعاليات في كل الأراضي المهددة بالاستيطان والمصادرة.

وقال رأفت في حديث إذاعي، اليوم الأحد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاستيطان الاستعماري في عموم أراضي الضفة وفي مقدمتها في القدس المحتلة لاستثمار الوقت قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض، متوقعا أن يتم الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأيام القليلة القادمة.

ودعا رأفت إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل المؤسسات الدولية والدول التي صوتت لصالح القرار 2334 الخاص بالاستيطان، لوقف بناء المستوطنات ووقف مصادرة الأراضي وعمليات الهدم، كما دعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تعترف بها.

#صالح رأفت #المقاومة الشعبية #الاستيطان

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