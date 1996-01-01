تعّرف على أبرز الراحلين في سنة 2020

وكالات / سما /

شهد العام 2020 رحيل شخصيات بارزة في مجالات مختلفة حول العالم:

كانون الثاني/يناير

- 10: السلطان قابوس بن سعيد (80 عاما)، عرّاب النهضة الحديثة في سلطنة عمان حيث تولى الحكم لخمسة عقود.

- 26: كوبي براينت (41 عاما)، نجم كرة السلة الفائز خمس مرات بالدوري الأميركي للمحترفين (أن بي إيه) مع فريق لوس أنجليس ليكرز. وقد توفي في حادث تحطم مروحية.

- 31: ماري هيغنز كلارك (92 عاما)، الكاتبة الأميركية الملقبة بـ"ملكة التشويق"، لها أعمال كثيرة حققت أفضل المبيعات.

شباط/فبراير

- 05: كيرك دوغلاس (103 سنوات)، أحد آخر عمالقة هوليوود.

- 25: حسني مبارك (91 عاما): رئيس مصر لثلاثة عقود منذ 1981 حتى إطاحته عقب "ثورة 25 يناير" في 2011.

آذار/مارس

- 08: ماكس فون سيدو (90 عاما)، نجم فيلم "ذي إكزورسيست"، عُرف في أفلام مواطنه المخرج السويدي إينغمار برغمان.

- 24: ألبير أوديرزو (92 عاما): رسام القصص المصوّرة الفرنسي مبتكر شخصية أستيريكس (مع زميله رينيه غوسيني).

- 24: مانو ديبانغو (76 عاما) أسطورة الجاز الأفرو الكاميروني توفي إثر إصابته بكوفيد-19.

- 29: كريستوف بندريكي، مؤلف وقائد أوركسترا بولندي وكان شخصية طليعية في الستينيات.

نيسان/أبريل

- 16: لويس سيبولفيدا (70 عاما) الكاتب التشيلي الذي توفي في منفاه الإسباني جراء مضاعفات إصابته بكوفيد-19.

- 29: عرفان خان (53 عاما)، نجم بوليوود المعروف بأدواره في أفلام بارزة بينها "سلامدوغ مليونير" و"جوراسيك وورلد".

أيار/مايو

- 02: إيدير (70 عاما)المغني الجزائري الذي يوصف بأنه سفير الأغنية الأمازيغية.

- 09: ريتشارد واين بينيمان المعروف بـ"ليتل ريتشارد" (87 عاما)، مغني أميركي شهير من رواد الروك أند رول في خمسينات القرن العشرين.

- 12: ميشال بيكولي (94 عاما)، أحد أبرز ممثلي السينما الفرنسية في القرن العشرين.

- 31: كريستو فلاديميروف يافاشيفملك المعروف بـ"كريستو" (84 عاما)، ملك تغليف النصب بالقماش والمنشآت الفنية العابرة.

حزيران/يونيو

- 08: بيار نكورونزيزا (55 عاما): رئيس بوروندي بين 2005 و2020 والقائد المتمرد السابق للهوتو خلال الحرب الأهلية (1993-2006).

تموز/يوليو

- 06: إنيو موريكوني (91 عاما)، المؤلف الموسيقي الإيطالي الذي ألف الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم خصوصا لأعمال سيرجيو ليوني.

- 26: أوليفيا دي هافيلاند (104 سنوات)، الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار معروفة خصوصا بدورها في "غون ويذ ذي ويند".

آب/أغسطس

- 24: باسكال ليسوبا (88 عاما)، أول فائز برئاسة الكونغو في انتخابات متعددة الأحزاب، عاش سنواته الأخيرة منفيا في فرنسا إثر إطاحة حكمه سنة 1997.

أيلول/سبتمبر

- 02: كاينغ غويك إياف الملقّب بـ"دوتش" (77 عاما)، أحد أهم قادة نظام الخمير الحمر في كمبوديا.

- 09: جورج بيزوس (92 عاما)، محام جنوب إفريقي اشتُهر بدفاعه عن نلسون مانديلا وناشط حقوقي بارز ضد نظام الفصل العنصري.

- 10: ديانا ريغ (82 عاما) ممثلة بريطانية حازت جوائز عدة وشاركت في أعمال أبرزها مسلسل "ذي أفنجرز" (1965-1968) وزوجة العميل السري جيمس بوند في فيلم "أون هير ماجيستيز سيكرت سيرفس" (1969).

- 18: روث بادر غينسبورغ (87 عاما): عميدة المحكمة العليا الأميركية وأيقونة اليسار التقدمي في الولايات المتحدة.

- 23: جولييت غريكو (93 عاما)، مغنية وممثلة فرنسية.

-30: كينو (88 عاما) وهو مصمم أرجنتيني مبتكر شخصية "مافالدا" الكرتونية.

تشرين الأول/أكتوبر

- 04: كنزو تاكادا المعروف بـ"كنزو" (81 عاما)، أشهر مصممي الأزياء اليابانيين صاحب علامة تجارية شهيرة تحمل اسمه.

- 31: شون كونري (90 عاما)، الممثل الاسكتلندي الذي طبع تاريخ السينما بكونه أوّل من أدّى دور العميل السري جيمس بوند.

تشرين الثاني/نوفمبر

- 24: مامادو تانجا (82 عاما)، رئيس النيجر بين 1999 و2010.

- 24: كامبوزيا برتوي (64 عاما)، السينمائي الإيراني الذي كتب سيناريو الفيلم الإيراني الوحيد الفائز بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان البندقية.

- 25: دييغو مارادونا (60 عاما)، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني. كان يوصف بأنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.

كانون الأول/ديسمبر

- 01: هنري تسييه (91 عاما) هو قس كاثوليكي فرانكو-جزائري وراعي الكنيسة الكاثوليكية الجزائرية سابقا وهو شاهد مباشر على هجمات الحرب الأهلية في الجزائر (1992-2002).

- 02: فاليري جيسكار ديستان (94 عاما)، رئيس فرنسا بين العامين 1974 و1981. شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي الحديث بينها تشريع الإجهاض وتدشين أولى خطوط القطارات السريعة.

- 07: تشاك ييغر (97 عاما)، طيّار أميركي شهير كان أول من يكسر حاجز الصوت سنة 1947.

- 09: باولو روسي (64 عاما) لاعب كرة قدم إيطالي بطل مونديال 1982 الذي فازت به بلاده.

- 12: جون لو كاريه (89 عاما)، ملك روايات التجسس البريطاني المعروف خصوصا بروايته "ذي سباي هو كايم إن فروم ذي كولد".

-18: بيار بويويا (71 عاما) وهو رئيس سابق لبوروندي (1987-1993 و1996-2003).