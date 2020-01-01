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إصابة الأسير أحمد مناصرة بفيروس "كورونا"

الأحد 27 ديسمبر 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة الأسير أحمد مناصرة بفيروس "كورونا"



رام الله / سما /

أفادت عائلة الأسير أحمد مناصرة، اليوم الأحد، بإصابة نجلهم أحمد مناصرة (18 عاما) بفيروس "كورونا".

وأوضح عم المعتقل خالد مناصرة أن سلطات الاحتلال أبلغت مركز خدمات بيت حنينا، بإصابة أحمد وانها لم تزودهم بمعلومات عن وضعه الصحي.

وأشار إلى أنه لا معلومات تتوفر عن مكان الأسير مناصرة، ولفت إلى أنه كان يقبع سابقا في معتقل النقب، وأن إدارة المعتقل أبلغت العائلة نيتها نقله الى معتقل آخر.

الأسير مناصرة اعتقل في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وكان في حينه يبلغ من العمر (12 عاماً)، بعد ان أطلق جنود الاحتلال النار عليه وابن عمه حسن الذي استشهد، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً.

يذكر أن 140 أسيرًا قد أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ بداية شهر نيسان/ أبريل المنصرم، بينهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم، علمًا أن غالبية الإصابات سُجلت في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

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