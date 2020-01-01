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الخارجية: استهداف الاحتلال للمستشفيات "تصعيد خطير" والصمت الدولي مرفوض

الأحد 27 ديسمبر 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الهمجي الذي قام به جيش الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واعتبرته "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، و"جريمة ضد الانسانية" حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي.

 وحملت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعتبرها تصعيدا خطيرا في عدوان الاحتلال المتواصل ضد شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته، يستدعي ردا دوليا يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

 وأكدت أن الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوض وغير مقبول وغير مبرر، خاصة انه يشجع دولة الاحتلال على الامعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا.

كما أدانت الوزارة القصف الهمجي الذي تعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، والعربدات التي يقوم بها المستوطنون ومنظماتهم الارهابية في  مناطق عدة بالضفة الغربية.

#وزارة الخارجية #الاحتلال #المستشفيات

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