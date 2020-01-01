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مجلس شباب عائلات رفح يطلق حملة إلكترونية

الأحد 27 ديسمبر 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

تحت شعار "بيتك أمانك" أطلق مجلس شباب عائلات رفح، اليوم السبت، حملته الإلكترونية الموسومة بـ هاشتاغ ملتزم في بيتي، والتي تهدف إلى إلتزام المواطنيين منازلهم وبإجراءات السلامة.

وقال محمد الشاعر "أبو أنس" رئيس لجنة طوارئ مجلس شباب عائلات رفح: "هذه الحملة تأتي في سياق التصدي لجائحة "كورونا" ودعمًا لجهود وزارتي الصحة والداخلية في فرض حظر التجوال للحد من تفشي الفيروس

وأضاف "حملتنا التوعوية مستمرة لتحقيق الأهداف المرجوه منها، واشراك مخاتير العائلات في دعوة أبناء العائلات للإلتزام في البيوت ومساعدة الأجهزة الامنية؛ وتعد هذه الخطوة سابقة مقدرة في محافظة رفح".

وأوضح الشاعر أن المجلس بصدد تنظيم حملات دعم ومساندة للشرطة الفلسطينية في فرض الأمن والنظام. داعيًا كافة أبناء عائلاتنا الإلتزام الحقيقي حفاظًا على حياة الكثير من الأسر الفلسطينية.      

#عائلات رفح #حملة إلكترونية #فيروس كورونا

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