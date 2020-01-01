الرباط تنفي وصول وفد رسمي مغربي إلى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

نفت وزارة الخارجية المغربية وصول وفد رسمي من بلادها إلى إسرائيل، اليوم الأحد، وأصرت على أنه فريق لوجستي دون صبغة دبلوماسية.

وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24NEWS"، صباح اليوم الأحد، أنه وصل إليه بيان من الخارجية المغربية ينفي وصول وفد رسمي من بلادها إلى تل أبيب، اليوم، وذلك بعدما قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، مساء أمس السبت، أن وفدا مغربيا سيصل بلاده، اليوم.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، أكد من خلالها أن وفدا مغربيا سيصل تل أبيب، اليوم الأحد، لتعزيز العلاقات بين البلدين، بعد الاتفاق على إعلان السلام بين الجانبين، الإسرائيلي والمغربي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أجريت بالأمس محادثة تاريخية دافئة مع ملك المغرب محمد السادس، واتفقنا على وصول وفد مغربي إلى إسرائيل، بداية الأسبوع، لتفعيل عملية افتتاح مكاتب التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاشر من الشهرالجاري، استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.

وتبع ذلك، إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.