الصحة : ذروة المرحلة الحالية للجائحة ستكون خلال الشهرين المقبلين

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن ذروة المرحلة الحالية من جائحة كورونا ستكون خلال الشهرين المقبلين وحتى نهاية شباط/ فبراير المقبل.

وأكدت وزيرة الصحة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، جهوزية الوزارة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي، مشيرة إلى أنها وضعت خططا لافتتاح أقسام جديدة في المستشفيات وتوسعة أقسام العناية المكثفة.

وأشارت إلى أن الأسبوع الأول من العام الجديد سيشهد بدء استقبال مرضى "كورونا" في مستشفيات الهلال الأحمر في نابلس، ونوهت إلى ان المستشفى يضم 70 سريراً، منها 20 خصصت للعناية المكثفة.

وحول الإجراءات الحكومية الأخيرة، قالت الكيلة إن هذه الإجراءات عملت على ضبط الوضع الوبائي بصورة جيدة، وإن المنحى الوبائي بدأ بالتسطح، خاصة في المحافظات الأربع، التي أغلقت بشكل كامل.

وفيما يتعلق بلقاح "كورونا"، أشارت إلى أن اللجنة الوطنية لشراء اللقاح ستجتمع اليوم، لبحث آليات الإسراع بالحصول عليه، وأن الوزارة بعثت عدة مراسلات لمجموعة من الشركات المنتجة لهذا اللقاح، والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.