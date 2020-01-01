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إغلاق "ريمون" بشكل كامل بسبب كورونا وتخوفات من انتشاره بين صفوف الأسرى

الأحد 27 ديسمبر 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق "ريمون" بشكل كامل بسبب كورونا وتخوفات من انتشاره بين صفوف الأسرى



رام الله / سما /

أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سجن "ريمون" بالكامل، بعد الإعلان عن إصابة عدد من السّجانين، والسّجناء الجنائيين بفيروس كورونا.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن اغلاق سجن ريمون يؤكد تصاعد مخاطر احتمالية انتشار الوباء بشكلٍ واسع بين صفوف الأسرى، مع استمرار الإعلان عن مزيد من الإصابات بين صفوف السّجانين، وهم المصدر الأول لنقل عدوى الفيروس للأسرى، لافتًا إلى أنه سيتم أخذ عينات لعدد من الأسرى خلال هذا اليوم.

وأضاف نادي الأسير، ان الإعلان عن وجود إصابات بين السّجانين، يأتي بعد يوم على التصريحات العنصرية التي بثها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حول اللقاح، والمتمثلة بأن إعطاء الأسرى اللقاح لن يكون من ضمن الأولويات، وسيكون مرهونًا بتصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وحذر النادي من خطورة ما يجري، لا سيما مع وجود عدد من الأسرى المرضى في سجن "ريمون"، والذي يقبع فيه نحو 360 أسيراً، موزعين على 7 أقسام.

يذكر أن 140 أسيرًا قد أصيبوا بكورونا منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي، بينهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم، علمًا أن غالبية الإصابات سُجلت في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

#الاحتلال #سجن ريمون #فيروس كورونا #الأسرى #نادي الأسير

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