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الخارجية: الحصول على موافقات لسفر مواطنين وطلبة ورجال الأعمال

الأحد 27 ديسمبر 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: الحصول على موافقات لسفر مواطنين وطلبة ورجال الأعمال



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية عن حصولها على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا لديها للسفر الى (دبي، القاهرة، اسطنبول، الدوحة، شيكاغو، نيويورك، فرانكفورت)، في الفترة التالية من 24/12/2020 الى 25/12/2020.

ودعت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، جميع الذين سجلوا لديها في هذه الفترة، وسجلوا أيضا خلال شهر 12 وبلغوا بالحصول على الموافقات اللازمة ولم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات السابقة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/   او عبر وكيل سفرهم المحلي.



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ونوهت الخارجية، إلى المواطنين الذين سجلوا لديها على المنصة الاخيرة للسفر الى فرانكفورت، أن بإمكانهم الحجز والسفر على متن اي من الرحلات المذكورة في الجدول اعلاه باتجاه الاقطار التي يرغبون بالوصول اليها، خاصة عبر اسطنبول، دبي، الدوحة، وأن جميع من سجلوا لديها خلال شهر 12 الجاري ولم يسافروا بأن هذه الرحلات المذكورة في الجدول اعلاه هي فرصتهم الأخيرة للسفر، ومن لا يسافر سيفقد موافقته وتعتبر لاغية.

وبخصوص من سجلوا لديها للسفر الى تركيا، قالت الخارجية إن السلطات التركية المختصة تطلب حصول المسافر إلى تركيا على تقرير من وزارة الصحة الفلسطينية بنتيجة سلبية لفحص PCR، كشرط لدخوله إلى الجمهورية التركية

وأكدت أن على الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر ضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص كورونا www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.

#وزارة الخارجية #مواطنين #السفر #الطلبة

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