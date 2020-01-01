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وزيرة الصحة: ذروة المرحلة الحالية من جائحة "كورونا" في الشهرين المقبلين

الأحد 27 ديسمبر 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: ذروة المرحلة الحالية من جائحة "كورونا" في الشهرين المقبلين



رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن ذروة المرحلة الحالية من جائحة "كورونا" ستكون خلال الشهرين المقبلين وحتى نهاية شباط/ فبراير المقبل.

وأكدت وزيرة الصحة في حديث إذاعي، اليوم الأحد، جهوزية الوزارة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي، مشيرة إلى أنها وضعت خططا لافتتاح أقسام جديدة في المستشفيات وتوسعة أقسام العناية المكثفة.

وأشارت إلى أن الأسبوع الأول من العام الجديد سيشهد بدء استقبال مرضى "كورونا" في مستشفيات الهلال الأحمر في نابلس، ونوهت إلى ان المستشفى يضم 70 سريراً، منها 20 خصصت للعناية المكثفة.

وحول الإجراءات الحكومية الأخيرة، قالت الكيلة إن هذه الإجراءات عملت على ضبط الوضع الوبائي بصورة جيدة، وإن المنحى الوبائي بدأ بالتسطح، خاصة في المحافظات الأربع، التي أغلقت بشكل كامل.

وفيما يتعلق بلقاح "كورونا"، أشارت إلى أن اللجنة الوطنية لشراء اللقاح ستجتمع اليوم، لبحث آليات الإسراع بالحصول عليه، وأن الوزارة بعثت عدة مراسلات لمجموعة من الشركات المنتجة لهذا اللقاح، والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

#وزيرة الصحة #مي الكيلة #كورونا

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