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فروانة: الأسير خالد شبانة من رام الله يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الأحد 27 ديسمبر 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أفاد المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن الأسير خالد عبد الرحمن إبراهيم شبانة (42 عاما)، من قرية سنجل شمال رام الله، قد دخل اليوم الأحد، عامه الواحد والعشرين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وانضم بذلك الى قائمة "عمداء الأسرى".

 

واضاف فروانة: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت الأسير شبانة في 29كانون الأول/ديسمبر عام 2000 بتهمة الانتماء لكتائب الأقصى التابعة لحركة فتح ومقاومة الاحتلال، وحكمت عليه بالسجن المؤبد (مدى الحياة).

 

وأوضح فروانة أنه وبانضمام الأسير "شيانة" فان قائمة عمداء الأسرى وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20سنة بشكل متواصل، ترتفع الى (56) أسيرا.

#خالد شبانة #سجون الاحتلال

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