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اتحاد اليد يعلن قائمة لجانه للموسم الرياضي 2020-2021

الأحد 27 ديسمبر 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد اليد يعلن قائمة لجانه للموسم الرياضي 2020-2021



غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد في المحافظات الجنوبية، عن قائمة لجانه العاملة للموسم الرياضي 2020-2021.

وأكد اتحاد اليد, أن لجنة المنتخبات تضم كلا من سامر مرتجى, ومحمد مهدي, ومهند أبو زعيتر, ونضال سعد, بينما يتواجد في لجنة قدامى اللاعبين ساهر أبو شعبان رئيسا, وعضوية إبراهيم الصواف, وجهاد العجوري, وكمال القيسي, وعاطف قفة, وسليم أبو سليم, ورامي أبو زيد.

وذكر الاتحاد, أن اللجنة النسائية تضم أحمد هارون رئيسا, وعضوية مريم صيام, وصفاء مقداد, على أن يحدد تشكيلة لجنتي المسابقات والحكام خلال الأيام القادمة.

#اتحاد اليد

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