  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في الأسر

الأحد 27 ديسمبر 2020 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل أسيران من بلدتي اليامون والعرقة غرب جنين، اليوم الأحد، أعواما جديدة داخل سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير كمال عمر إبراهيم يحيى (32 عاما) من قرية العرقة دخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الإحتلال، وهو محكوم بالسجن 28 عاما ومعتقل منذ العام 2006.

وأشار سمور، إلى أن والدة الأسير يحيى قد توفيت العام الماضي، دون أن يودعها.

كما أنهى الأسير نور الدين زياد أبو الهيجاء من بلدة اليامون عامه التاسع عشر داخل سجون الاحتلال، حيث تبقى له من مدة حكمه 6 أشهر، وهو معتقل منذ العام 2001، ويقبع في سجن شطة.

#الأسر

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

وزارة الصحة تكشف موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين..

تفاصيل وفاة الشيخ محمد الجردي السعيدي العلامة المغربي (شاهد)

ملخص أهداف مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2020

شاهد: فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

l

الصحة: الاحتلال يعتدي على مجمع فلسطين الطبي ويصيب امرأة حاملاً ورجل إسعاف

انسحاب

تقدير إسرائيلي: الانسحاب من غزة خطأ فادح استفادت منه حماس

حفل

"حفل صاخب" في مقام النبي موسى ورئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق فيما جرى (فيديو)

موساد

اسرائيل هيوم: مع وصول بايدن ..الموساد سيواجه مرحلة أكثر تعقيدا في المستقبل

اعلان سما رسائل