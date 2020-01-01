رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، منع تطعيم الأسرى الفلسطينيين.

وفيما يلي عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بـ"كورونا" و"الصحة" تحذر: الوضع الوبائي يتجه للأصعب

- العالول: إيقاد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة مساء الخميس عند ضريح الشهيد ياسر عرفات

- نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى عقب تصريحات عنصرية حول لقاح "كورونا"

- إصابتان وأضرار جراء قصف على غزة ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في حي الشيخ جراح

- "النقل والمواصلات": لا تجميد لقرارات توحيد زي السائقين وإشهار رقم وحدة الشكاوى

- فرار موقوف يحاكم بتهمة القتل في مستشفى بيت جالا الحكومي

- 18 وفاة بـ"كورونا" بالأردن والإغلاق الصحي في إسرائيل يبدأ اليوم

- فوز فلسطين بالميدالية الفضية في الأولمبياد العربي للرياضيات

- للأسبوع الـ 27.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

* "الأيام":

- جريحان وإلحاق أضرار بمستشفى ومسجد ومصنع خلال سلسلة غارات جوية اسرائيلية على القطاع

- 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بـ"كورونا" و"الصحة" تحذر: الوضع الوبائي يتجه للأصعب

- وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يصدر أمرا بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين

- إسرائيل: 22 وفاة و3994 إصابة بـ"كورونا" الإغلاق الثالث يبدأ مساء اليوم ولمدة 3 أسابيع

- سلطات الاحتلال تستبق دخول بايدن لبناء الآف الوحدات الاستيطانية

- عشرات الإصابات بالاختناق في كفر قدوم وجبع ومنع مزارعي جالود وقريوت من استصلاح أراضيهم

- جيش الاحتلال يحذر من هجوم إرهابي شبيه بمجزرة عائلة الدوابشة

- "الصحة العالمية": هذه الجائحة ليست الأخيرة

- الأردن: 18 وفاة و 1050 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

- أميركا تبحث عن أدلة في انفجار ناشفيل: منزل متنقل انفجر إثر عد تنازلي تحذيري

- اسرائيل: اعتقالات ومواجهات خلال تجدد التظاهرات المطالبة بإسقاط ومحاكمة نتنياهو

* "القدس":

- اسرائيل تستبق دخول بايدن البيت الأبيض لإقرار بناء الآف الوحدات الاستيطانية بالضفة والقدس

- إصابات بالاختناق خلال مواجهات في عدة مناطق ومنع أهالي جالود وقريوت من استصلاح أراضيهم

- 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا و1400 حالة تعاف

- 21 وفاة وأكثر من 5000 إصابة بالوباء الجمعة الجمعة والسبت في اسرائيل

- أبو بكر وفارس يحملان الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى

- تأكيد فلسطيني بأن القصف الجوي على القطاع مبيت

- تحذيرات من هجوم إرهابي لـ"شبيبة التلال" المتطرفة