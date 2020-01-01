أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، منع تطعيم الأسرى الفلسطينيين.
وفيما يلي عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
- 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بـ"كورونا" و"الصحة" تحذر: الوضع الوبائي يتجه للأصعب
- العالول: إيقاد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة مساء الخميس عند ضريح الشهيد ياسر عرفات
- نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى عقب تصريحات عنصرية حول لقاح "كورونا"
- إصابتان وأضرار جراء قصف على غزة ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في حي الشيخ جراح
- "النقل والمواصلات": لا تجميد لقرارات توحيد زي السائقين وإشهار رقم وحدة الشكاوى
- فرار موقوف يحاكم بتهمة القتل في مستشفى بيت جالا الحكومي
- 18 وفاة بـ"كورونا" بالأردن والإغلاق الصحي في إسرائيل يبدأ اليوم
- فوز فلسطين بالميدالية الفضية في الأولمبياد العربي للرياضيات
- للأسبوع الـ 27.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
* "الأيام":
- جريحان وإلحاق أضرار بمستشفى ومسجد ومصنع خلال سلسلة غارات جوية اسرائيلية على القطاع
- 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بـ"كورونا" و"الصحة" تحذر: الوضع الوبائي يتجه للأصعب
- وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يصدر أمرا بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين
- إسرائيل: 22 وفاة و3994 إصابة بـ"كورونا" الإغلاق الثالث يبدأ مساء اليوم ولمدة 3 أسابيع
- سلطات الاحتلال تستبق دخول بايدن لبناء الآف الوحدات الاستيطانية
- عشرات الإصابات بالاختناق في كفر قدوم وجبع ومنع مزارعي جالود وقريوت من استصلاح أراضيهم
- جيش الاحتلال يحذر من هجوم إرهابي شبيه بمجزرة عائلة الدوابشة
- "الصحة العالمية": هذه الجائحة ليست الأخيرة
- الأردن: 18 وفاة و 1050 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
- أميركا تبحث عن أدلة في انفجار ناشفيل: منزل متنقل انفجر إثر عد تنازلي تحذيري
- اسرائيل: اعتقالات ومواجهات خلال تجدد التظاهرات المطالبة بإسقاط ومحاكمة نتنياهو
* "القدس":
- اسرائيل تستبق دخول بايدن البيت الأبيض لإقرار بناء الآف الوحدات الاستيطانية بالضفة والقدس
- إصابات بالاختناق خلال مواجهات في عدة مناطق ومنع أهالي جالود وقريوت من استصلاح أراضيهم
- 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا و1400 حالة تعاف
- 21 وفاة وأكثر من 5000 إصابة بالوباء الجمعة الجمعة والسبت في اسرائيل
- أبو بكر وفارس يحملان الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى
- تأكيد فلسطيني بأن القصف الجوي على القطاع مبيت
- تحذيرات من هجوم إرهابي لـ"شبيبة التلال" المتطرفة