هل سيبقى غانتس في زعامة حزبه؟

القدس المحتلة / سما /

قال هيلي تروبر وزير الثقافة الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، سيبقى في زعامة حزبه ويواصل قيادته، ولا يوجد حاليًا أي خطط مغايرة.

وأشار تروبر وهو من أزرق - أبيض، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنه تحدث مع غانتس الليلة الماضية، مؤكدًا أنه ينوي الاستمرار في قيادة الحزب.

وأضاف "في الوقت الحالي نحن نركض كما نحن معًا، اعتقد أنه حتى إغلاق القوائم ستكون هناك اتصالات، ولكن غانتس قراره واضح بالاستمرار في قيادة الحزب.

ويأتي ذلك في ظل تقارير عن أن غانتس سيقرر مصيره نهاية الأسبوع الجديد، حيث يتوقع أن يعتزل الحياة السياسية، فيما توقعت أخرى أن يبقى في قيادة حزبه.

وذكر تقرير لصحيفة يسرائيل هيوم صباح اليوم، أن غانتس قد يتخلى عن قيادة الحزب ويمنحها لحليفه غابي أشكنازي، على أن يكون هو (غانتس) في موقع النائب.