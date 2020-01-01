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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأحد 27 ديسمبر 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 10 حالات وفاة و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1855 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 160 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 38137 إصابة بينها 10961 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 26843 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 333 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 345 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 212 حالة.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا #فيروس كورونا في غزة

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