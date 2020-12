بعد سخريتها من آيفون... "شاومي" تتبع "أبل" في خطوة تصدم المشترين

أعلنت شركة "شاومي" الصينية للهواتف الذكية عن اتخاذها قرارا صادما بشأن أحدث هواتفها "مي 11"، وهي أنه سيكون أول هواتفها الخالي من شاحن للطاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"شاومي"، لي جون، أن هاتف "مي 11" القادم لن يأتي مع شاحن بسبب مخاوف بيئية، لتنضم بذلك إلى شركة "آبل" الأمريكية التي سخرت منها قبل أشهر بعد إعلان الأخيرة عن طرح أحدث هواتفها "آيفون 12" من دون شاحن لأول مرة، بحسب موقع "ذا فيرج".



وكشف جون عن قراره على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، وبرر ذلك أن "الناس لديهم العديد من أجهزة الشحن مما يشكل عبئا على البيئة، وبالتالي فإن الشركة ألغت شاحن "مي 11".

وقوبل قرار "شاومي" الأخيرة بانتقادات، على الرغم من وجود حجة بيئية لشحن عدد أقل من الأجهزة، كما سيساعد الشركة في توفير نفقاتها المالية، ويمكنها الحفاظ على هوامش ربحها أو زيادتها، خاصةً للعملاء الذين يشترون شاحنا رسميا منها.

Xiaomi Mi 11 Official Images & Color Variant Are Out Now????



Which Color will You Pick????#Mi11 #Mi11Series #xiaomimi11 pic.twitter.com/vh8BgjCcaF