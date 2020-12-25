بعد سخريتها من آيفون... "شاومي" تتبع "أبل" في خطوة تصدم المشترين

وكالات

أعلنت شركة "شاومي" الصينية للهواتف الذكية عن اتخاذها قرارا صادما بشأن أحدث هواتفها "مي 11"، وهي أنه سيكون أول هواتفها الخالي من شاحن للطاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"شاومي"، لي جون، أن هاتف "مي 11" القادم لن يأتي مع شاحن بسبب مخاوف بيئية، لتنضم بذلك إلى شركة "آبل" الأمريكية التي سخرت منها قبل أشهر بعد إعلان الأخيرة عن طرح أحدث هواتفها "آيفون 12" من دون شاحن لأول مرة، بحسب موقع "ذا فيرج".



وكشف جون عن قراره على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، وبرر ذلك أن "الناس لديهم العديد من أجهزة الشحن مما يشكل عبئا على البيئة، وبالتالي فإن الشركة ألغت شاحن "مي 11".

وقوبل قرار "شاومي" الأخيرة بانتقادات، على الرغم من وجود حجة بيئية لشحن عدد أقل من الأجهزة، كما سيساعد الشركة في توفير نفقاتها المالية، ويمكنها الحفاظ على هوامش ربحها أو زيادتها، خاصةً للعملاء الذين يشترون شاحنا رسميا منها.

Xiaomi Mi 11 Official Images & Color Variant Are Out Now????



Which Color will You Pick????#Mi11 #Mi11Series #xiaomimi11 pic.twitter.com/vh8BgjCcaF — Amir Khan (@MrPhoneDroid) December 25, 2020

وبحسب موقع "إنغادجيت"، فقد قالت "شاومي" إنه سيكون هناك مؤتمرا في 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لمناقشة القرار، والذي تقر بأنه سيكون "غير منطقيا" بالنسبة لبعض المشترين.

ولن يكون إلغاء "شاومي" لشاحن هواتفها مؤثرا بصورة كبيرة في سوق أمريكا الشمالية وأماكن أخرى، حيث تمتلك الشركة الصينية جمهورا محدود، ورغم ذلك يمكن أن يمهد بسهولة الطريق لما تخطط له الشركة في المستقبل.



يشار إلى أن قرار شركة "أبل" الأمريكية بعدم تضمين أجهزة الشحن مع هاتفها الجديد "آيفون 12" قوبل ببعض السخرية، وقام المنافسون لها مثل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية بتذكير عملائها في إعلان لها بأن وحدات الشحن "مضمنة في هواتفها "غلاكسي"، ولكنها حذفت الإعلان فيما بعد.

ولكن تفيد شائعات حالية أن "سامسونغ" لن تتضمن شاحنا بهواتف "غلاكسي إس 21" القادمة.