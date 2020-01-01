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قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان وتلقي قنابل الغاز داخل مستشفى رام الله

الأحد 27 ديسمبر 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان وتلقي قنابل الغاز داخل مستشفى رام الله



رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأحد، مخيم قدورة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت شابين، وأطلقت قنابل الغاز داخل مستشفى رام الله الواقع قرب المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وشرعت بمداهمة منازل واعتقلت الشاب فادي الشوامرة والشاب حمادة نخله، بعد تفتيش منزليهما وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وخلال الاقتحام أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية داخل مستشفى رام الله، كما أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالا واعتقلت الشاب مصطفى نخله، بعد مداهمة منزل أسرته.

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