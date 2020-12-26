أحمد حلمي يساند منتخب مصر للسيدات بعد تعرضه للتنمر

القاهرة/سما/

دعا الممثل المصري، أحمد حلمي، اليوم السبت، إلى مساندة منتخب مصر لكرة القدم للسيدات، بعد تعرضه للتنمر.

ونشر حلمى صورة للمنتخب المصري للسيدات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، بهدف دعم ومساندة المنتخب بعد تعرضه للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

دول فريق البنات المصري لكرة القدم .. من كام يوم قريت كلام فيه تنمر عليهم.. الكلام جايز يضايق .. بس انا متأكد انه ممكن... Posted by ‎أحمد حلمي Ahmed Helmy‎ on Saturday, December 26, 2020

وقال الفنان المصري:

هؤلاء هن فريق البنات المصري لكرة القدم، منذ عدة أيام قرأت كلام فيه تنمر عليهن، الكلام ربما يضايق، ولكني متأكد أنه ممكن يضايق المحبطين وأصحاب النفوس الضعيفة أو من لا يملون ثقة في أنفسهم.

وشدد أحمد حلمي على أن هؤلاء البنات لسن في حالة من الإحباط أو الضعف، بل يملكن ثقة في نفوسهن، ولديهن أمل وحلم في تحقيق فوز لفريقهن أو بلدهن.

وناشد الفنان المصري المعروف المجتمع بدعم منتخب مصر للسيدات، وعدم التنمر عليه مرة أخرى.

وشهدت الأيام الماضية تعرض منتخب السيدات لحملة تنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعى عقب ودية لبنان، والتي فاز فيها بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وفي السياق نفسه، علق أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما، على واقعة التنمر الذي تعرضن لها لاعباته قائلا:

الفتيات تعليمهن جيد وثقافتهن عالية ويؤدين بشكل مشرف رغم تدربهن معي لمدة 50 يوما فقط، لكنهن يريدن عمل شيء من أجل مصر.