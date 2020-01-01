كندا تسجيل أول إصابتين ب"السلالة المتحورة" لفيروس كورونا

أوتاوا/سما/

أعلنت محافظة أونتاريو في كندا، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابتين بسلالة فيروس كورونا المستجد البريطانية.

وذكرت إدارة المحافظة أن المصابين هما رجل وامرأة من مدينة داريم، اللذان، بحسب المعلومات الواردة، لم يقومان بأي رحلات إلى الخارج وليسا في الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وجاء في البيان: "تم إبلاغ الشخصين بإصابتهما وفي الوقت الحالي اثناهما يمارسان العزلة الذاتية".

هذا واكتشفت السلالة الجديدة من الفيروس التاجي لأول مرة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي. وقالت السلطات البريطانية، إن هذه السلالة أكثر قابلية للانتشار بنسبة 70 في المئة من السلالات الأخرى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية