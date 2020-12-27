  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مقتل 3 وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي في ولاية الينوي الأمريكية

الأحد 27 ديسمبر 2020 05:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 3 وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي في ولاية الينوي الأمريكية



واشنطن/سما/

فتح مسلح النار داخل صالة بولينغ بولاية إلينوي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين ليلة السبت فيما تعتقد السلطات أنه هجوم عشوائي.

وقال دان أوشي، قائد شرطة مدينة روكفورد، خلال مؤتمر صحفي، إن "شخصًا له علاقة بالحادث" احتُجز بعد إطلاق النار في صالة دون كارتر لانيس للبولينغ، بحسب أسوشيتد برس. 


ولم يكشف أوشي، على الفور عن معلومات إضافية حول الشخص المعني أو الضحايا، وقال إنه لا يعتقد أن أي من الضباط أطلقوا نيران أسلحتهم.


يشار إلى أن مدينة روكفورد تقع على بعد 130 كيلومترًا شمال غرب شيكاغو.

#ولاية الينوي #الولايات المتحدة الأمريكية #اطلاق نار عشوائي #أسوشيتد برس #اطلاق نار في ولاية الينوي

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

صور: أضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

وزارة الصحة تكشف موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين..

الجيش الإسرائيلي: غواصاتنا في حالة تأهب وإيران قد تهاجمنا من هذه الدول..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي يصدر قرارًا بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين.. ونادي الاسير يعقب!

0

تقرير للمدعي العام لـ "الجنائية الدولية" يوجه تهماً لحماس والفصائل بارتكاب "جرائم حرب"!!

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت

قناة إسرائيلية تزعم: 3 أهداف حساسة ضُربت لـ"حماس" في قطاع غزة

كورونا

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

اعلان سما رسائل