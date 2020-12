مقتل 3 وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي في ولاية الينوي الأمريكية

فتح مسلح النار داخل صالة بولينغ بولاية إلينوي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين ليلة السبت فيما تعتقد السلطات أنه هجوم عشوائي.

وقال دان أوشي، قائد شرطة مدينة روكفورد، خلال مؤتمر صحفي، إن "شخصًا له علاقة بالحادث" احتُجز بعد إطلاق النار في صالة دون كارتر لانيس للبولينغ، بحسب أسوشيتد برس.

Please continue to stay away from Don Carter’s area on East State Street. It’s still an active situation and officers are continuing to clear the area.